Вашингтон, 23 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в овертайме команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончились победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. В составе «Кэпиталз» оформил в матче дубль российский нападающий Александр Овечкин (42-я и 50-я минуты). У «Оттавы» голами отметились Тома Шабо (2-я) и Зак Сэнфорд (27-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол шведского форварда Никласа Бекстрёма (62-я).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет во встрече одну результативную передачу, российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб не отличился результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 25 января примет у себя клуб «Вегас Голден Найтс», а «Оттава» днем ранее встретится в гостях с командой «Коламбус Блю Джекетс».