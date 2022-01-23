Барнаул, 23 января, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 23 января 2022 года вакцинированы 1 234 087. Прирост за последние сутки составил + 8570.

Вакцина

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Из общего числа привитых 60 354 жителя региона получили первую прививку (+2042 за сутки). Число полностью привитых граждан составляло 1 104 409 (+5000 за сутки). Также известно о 69 324 ревакцинированных (+1528 за последние сутки).

Как сообщалоИА REGNUM, 18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета: более 300 тысяч жителей региона поставили прививку более полугода назад.

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