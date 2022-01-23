Лондон, 23 января, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Указание главе минобороны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Россию в ближайшие дни даст премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 22 января сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Ожидается, что глава правительства Британии даст поручение Уоллесу принять предложение министра обороны России Сергея Шойгу о проведении переговоров в Москве. Совещание по данному вопросу может состояться в ближайшие дни.

Отмечается, что Джонсон оценивает ситуацию на российско-украинской границе как потенциально опасную и в последнее время отслеживает её лично на постоянной основе.

Глава минобороны Британии Уоллес сообщил, что изучает возможности урегулирования украинского кризиса и поддерживает связь с правительством России. В настоящее время в военном ведомство рассматривается возможность визита в Москву.

Напомним, 17 января глава минобороны Великобритании заявил, что пригласил своего коллегу, главу Минобороны РФ Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов, касающихся сферы безопасности и «конструктивного диалога в духе доброй воли».

В свою очередь, 21 января министр обороны РФ Шойгу «основываясь на принципах взаимности», предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время, отметив, что предыдущая встреча глав военных ведомств России и Великобритании состоялась в 2013 году в Лондоне. Шойгу подтвердил готовность обсудить все актуальные вопросы безопасности.

Глава Минобороны РФ отметил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном «в духе доброжелательности» поможет «снижению напряжённости в Европе».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны России Шойгу ответил на приглашение своего британского коллеги Уоллеса провести переговоры в Лондоне.