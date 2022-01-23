Премьер Великобритании отправит в Россию на переговоры главу минобороны
Лондон, 23 января, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Указание главе минобороны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Россию в ближайшие дни даст премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 22 января сообщает телеканал Sky News.
Ожидается, что глава правительства Британии даст поручение Уоллесу принять предложение министра обороны России Сергея Шойгу о проведении переговоров в Москве. Совещание по данному вопросу может состояться в ближайшие дни.
Отмечается, что Джонсон оценивает ситуацию на российско-украинской границе как потенциально опасную и в последнее время отслеживает её лично на постоянной основе.
Глава минобороны Британии Уоллес сообщил, что изучает возможности урегулирования украинского кризиса и поддерживает связь с правительством России. В настоящее время в военном ведомство рассматривается возможность визита в Москву.
Напомним, 17 января глава минобороны Великобритании заявил, что пригласил своего коллегу, главу Минобороны РФ Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов, касающихся сферы безопасности и «конструктивного диалога в духе доброй воли».
В свою очередь, 21 января министр обороны РФ Шойгу «основываясь на принципах взаимности», предложил провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время, отметив, что предыдущая встреча глав военных ведомств России и Великобритании состоялась в 2013 году в Лондоне. Шойгу подтвердил готовность обсудить все актуальные вопросы безопасности.
Глава Минобороны РФ отметил, что возобновление контактов между Москвой и Лондоном «в духе доброжелательности» поможет «снижению напряжённости в Европе».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны России Шойгу ответил на приглашение своего британского коллеги Уоллеса провести переговоры в Лондоне.