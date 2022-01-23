Лос-Анджелес, США, 23 января, 2022, 03:42 — ИА Регнум. В России состоялась премьера нового фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Мировая премьера состоялась 1 декабря 2021 года и на данный момент касса фильма составляет более 9 миллионов долларов.

Joan Hernandez Mir Кейт Бланшетт

В «Аллее кошмаров» сыграли Брэдли Купер («Области тьмы», «Джокер»), Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Талантливый мистер Рипли»), Тони Коллетт («Шестое чувство»), Уиллем Дефо («Отель «Гранд Будапешт», «Того», «Человек-паук: Нет пути домой»), Ричард Дженкинс («Волк») и другие.

Сценарий «Аллеи кошмаров» создан на основе одноименного романа американского писателя Уильяма Линдсея Грэшама. Первая экранизация книги состоялась в 1947 году. Фильм режиссировал Эдмунд Гулдингом.