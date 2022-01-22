Пекин, 23 января, 2022, 02:42 — ИА Регнум. На официальном сайте Федерации хоккея Швеции был опубликовал окончательный состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдет в период с 9 по 20 февраля.

Resolute Сборная Швеции по хоккею

В состав попали восемь игроков, которые выступают за клубы Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ).

Вратари: Ларс Юханссон (СКА), Магнус Хелльберг («Сочи»), Адам Рейдеборн (ЦСКА).

Защитники: Кристиан Фолин («Фрелунда»), Эмиль Юсе («Рапперсвиль-Йона»), Оскар Фантенберг (СКА), Хенрик Теммернес («Женева-Серветт»), Эрик Густафссон («Лулео»), Лука Бенгтссон («Динамо»), Линус Хультстрем («Металлург»), Джонатан Пудас («Шелефтео»).

Нападающие: Фредрик Олофссон («Оскарсхамн»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Густав Рюдаль, Якоб де ла Роуз, Линус Юханссон (все из «Ферьестада»), Маркус Крюгер («Цюрих Лайонс»), Деннис Эварберг («Регле»), Понтус Хольмберг («Векше Лейкерс»), Лукас Валльмарк, Йоаким Нордстрем (оба из ЦСКА), Даниэль Бродин («Фрибур-Готтерон»), Карл Клингберг, Антон Ландер (оба из «Цуга»), Маттиас Бреме («Давос»).

В группе C сборная Швеции по хоккею сыграет со сборными Словакии, Латвии и Финляндии.