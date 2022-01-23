Берлин, , 02:13 — REGNUM Главнокомандующий военно-морскими силами (ВМС) Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подтвердил, что попросил главу минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт об отставке. Заявление Шёнбаха опубликована на официальном сайте Бундесвера.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами», — сказано в заявлении Шёнбаха.

Главком ВМС Германии уточнил, что глава минобороны ФРГ удовлетворила его просьбу об отставке. Как пояснил вице-адмирал, он принял решение об уходе с занимаемого поста, чтобы «избежать дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и прежде всего Федеративной Республике Германия».

До назначения нового главкома ВМС, его обязанности будет исполнять заместитель Шёнбаха контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главком ВМС Германии подал в отставку после своих слов о принадлежности Крыма России.

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