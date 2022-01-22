Лос-Анджелес, США, 23 января, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Режиссер киноленты «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джемс Ганн подтвердил, что супергерой Миротворец из нового одноименного серила от HBO появится в будущих проектах киновселенной DC.

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Также Ганн отметил, что Миротворец не находится в отдельной от всех других супергероев DC вселенной.

Премьера сериала «Миротворец» состоялась 14 января на стриминговом сервисе для показа фильмов и сериалом HBO. Главные роли в сериале исполнили Джон Сина, Даниэль Брукс, Фредди Строма («Гарри Поттер и Дары Смерти», Чаквуди Ивуджи и Дженнифер Холлэнд («Американская история ужасов»).

Ранее сообщалось, что новый кинолента «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли станет самым продолжительным фильмом в истории киновселенной DC.