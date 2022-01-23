Мадрид, , 01:11 — REGNUM 22 января мадридское «Атлетико» в матче 22 тура чемпионата Испании по футболу одержало волевую победу над «Валенсией» со счетом 3:2. При этом до 64 минуты встречи «летучие мыши» вели в счете со счетом 0:2.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

Матч проходил в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». На матче работала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой.

Забитыми мячами в составе гостей отметились Юнус Муса (25' Гонсалус Гуэдеш) и Хуго Дуро (44' Тони Лато). В период с 64 по 90+3 минуты за «матрасников» по очереди забивали Матеус Кунья (64' Янник Феррейра Карраско), Анхель Корреа (90') и Марио Эрмосо Кансеко (90+3' Матеус Кунья).

«Атлетико», одержав десятую победу в сезоне и набрав 36 очков, укрепился на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» с 29-ю баллами осталась на девятом месте.