Милан, Италия, 22 января, 2022, 23:52 — ИА Регнум. 22 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче 23-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 одержал волевую победу над «Венецией» со счетом 2:1.

Agencia de Noticias ANDES Лаутаро Мартинес

Единственный мяч гостей на девятнадцатой минуте встречи забил 27-летний французский нападающий Томас Генри. В составе хозяев отличились Николо Барелла (40') и Эдин Джеко (90' Дензел Думфрис)

Желтые карточки получили Николо Барелла (25'), Алессандро Бастони (27'), Лука Леццерини (41'), Марко Модоло (45+3'), Софьян Кьюин (68'), Маттиа Кальдара (79') и Стефан де Врей (81').

«Интер», одержав шестнадцатую победу в текущем сезоне, набрал 53 очка и укрепился на первой позиции в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с восемнадцатью очками осталась на семнадцатом месте.