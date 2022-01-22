Донецк, 22 января, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил провокаций Киева на промышленных объектах Донбасса.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Диверсионные группы, они продолжают сейчас, по нашим данным, находится у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие — посмотрим. Пока они в режиме ожидания», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что порядка 120 тысяч военных ВСУ находятся у линии соприкосновения в Донбассе.

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