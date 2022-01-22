* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 21:38 — REGNUM 56 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы в результате продолжающихся боев с формированиями SDF («Сирийских демократических сил») в городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, передает Al Arabiya.

22 января отряды SDF предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, где боевики продолжают удерживать часть зданий, за несколько дней боев «уничтожено 56 террористов».

Число жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.