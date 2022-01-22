Оренбург, 22 января, 2022, 21:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области за неделю не зафиксировано роста числа госпитализаций граждан с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также не увеличивается количество пневмоний. Впрочем, в поликлиники обращений стало больше. В основном это касается крупных муниципальных образований.

Поликлиники региона пока работают в штатном режиме, подчеркнули в правительстве.