Москва, , 04:00 — REGNUM Для борьбы с бедностью есть два подхода. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Фотографии пресс-службы партии «Новые люди»

«Есть несколько инструментариев борьбы с бедностью, и часть из них в нашей стране уже хорошо освоена. Это и разовые выплаты, и вот действительно индексация пенсий. Но есть два подхода», — сказал Нечаев.

Первый подход состоит в концепции «доли» на соцпомощь в бюджетном пироге и ВВП.

«Увеличить долю такой социальной помощи в общем бюджетном пироге и в общем, так сказать, в доле ВВП. Это один подход, он проверенный, им идти надо», — рассуждает парламентарий.

«Я считаю, что та критика, которая идет к нашим отечественным либералам первого призыва 30-летней давности в том, что они спутали либерализм и социал-дарвинизм. Конечно, надо поддерживать людей. Это, я думаю, сейчас в стране это консенсус», — отметил он.

Второй подход состоит в наращивании самого бюджета и ВВП.

«Важно не только большую долю пирога направить на борьбу с бедностью, нужно сам размер пирога растить. И это другой инструментарий», — рассуждает Нечаев.

Необходимо создавать условия и возможности для большего заработка, создание новых рабочих мест.

«И, если мы не создадим условий, чтобы люди могли больше зарабатывать, если мы не создадим новые рабочие места, не поддержим предпринимателей, не поддержим предприятия, то общий «пирог» не будет увеличиваться, и нечего будет делить», — указал депутат Госдумы.

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