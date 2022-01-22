Оренбург, 22 января, 2022, 20:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области зафиксировано уже 110 847 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вылечились от COVID-19 ещё 139 граждан. С начала пандемии их стало уже 100 053.

В стационарах находятся 349 пациентов. Скончались от ковида уже 3564 человека.