Лондон, , 19:46 — REGNUM Руководство лондонского «Арсенала» довольно главным тренером Микелем Артетой и намерено в ближайшее время предложить испанскому специалисту продлить контракт. Об этом 22 января сообщило издание Daily Mail.

ФК «Арсенал»

Как сообщает источник, «канониры» предложат Артете новый двухлетний контракт до конца сезона 2023/24.

После двадцати туров «Арсенал», одержав одиннадцать побед и набрав 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является 21-летний фланговый нападающий сборной Англии Эмиль Смит-Роу, забивший в рамках внутреннего чемпионата восемь голов.

Микель Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря 2019 года, подписав контракт на три с половиной года.