Лондон, 22 января 2022, 19:46 — REGNUM Руководство лондонского «Арсенала» довольно главным тренером Микелем Артетой и намерено в ближайшее время предложить испанскому специалисту продлить контракт. Об этом 22 января сообщило издание Daily Mail.

ФК «Арсенал»
ФК «Арсенал»

Как сообщает источник, «канониры» предложат Артете новый двухлетний контракт до конца сезона 2023/24.

После двадцати туров «Арсенал», одержав одиннадцать побед и набрав 35 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. Лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является 21-летний фланговый нападающий сборной Англии Эмиль Смит-Роу, забивший в рамках внутреннего чемпионата восемь голов.

Микель Артета возглавил «Арсенал» 19 декабря 2019 года, подписав контракт на три с половиной года.