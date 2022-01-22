Милан, Италия, 22 января, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Сегодня, 22 января, миланский «Интер» примет «Венецию» в матче чемпионата Италии. Игра 23-го тура Серии А 2021/22 пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Steindy Хакан Чалханоглу

Стартовые составы команд:

«Интер»: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Николо Барелла, Маттео Дармиан, Марцело Брозович, Иван Перишич, Хакан Чалханоглу, Эдин Джеко, Лаутро Мартинес.

«Венеция»: Лука Леццерини, Марко Модоло, Максимлиан Ульманн, Маттиа Кальдара, Пьетро Чеккарони, Итан Кваме Ампаду, Антонио Джуниор Вакка, Таннер Тессманн, Микаэль Кюизанс, Томас Генри, Дэвид Окерек.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти.

На данный момент «Интер» с пятнадцатью победами и пятьюдесятью очками занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А 2021/22. «Венеция», набрав восемнадцать очков, располагается на семнадцатом месте.