Ростов-на-Дону, 22 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Владелец таксопарка «Западный фон», базирующегося в Ростове-на-Дону, обвинил «Яндекс.Такси» в желании его обанкротить. Предприниматель пожаловался на действия агрегатора после того, как внезапно оказались заблокированы база данных водителей, оформленная на его таксопарк, а также база его личных автомобилей, отданных в аренду водителям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

Жалобу бизнесмен оставил в паблике «Ростов Главный». Предприниматель работает в сфере таксомоторных перевозок более пяти лет. С недавних пор ведётся сотрудничество с «Яндекс.Такси». К таксопарку подключены водители на личных автомобилях, а также есть собственный автопарк, состоящий из 80 машин. По словам бизнесмена, его организация добросовестно ведёт всю документацию, выполняет обязательства и соблюдает правила сервиса.

В работу таксопарка, говорит его руководитель, вмешался агрегатор «Яндекс.Такси», якобы требующий откаты в обмен на бесперебойную работу предприятия. Внезапно на предприятии выявили нарушения, которых ранее никогда не было. Предприниматель уверен, что «Яндекс.Такси» пытается его обанкротить.

ИА REGNUM отмечает, что в сентябре 2021 года таксопарк был отмечен руководством «Яндекс.Такси» за высокое качество работы и получил сертификат. При этом у агрегатора довольно жесткие требования к таксопаркам дляполучения статуса сертифицированного партнера.