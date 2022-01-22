Вашингтон, 22 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. С просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину не начинать «вторжение» на Украину во время зимней Олимпиады в Пекине якобы мог обратиться председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

По словам источника, Си Цзиньпину невыгоден кризис в Европе, так как он в настоящее время готовится к возможному переизбранию на пост председателя страны. Кроме того, отметил источник, он опасается, что возможное «вторжение» РФ на Украину «втянет Китай в дипломатический конфликт».

Собеседник агентства добавил, Си Цзиньпин, возможно, в ходе недавнего разговора попросил Путина не нападать на Украину во время проведения ОИ в Пекине.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на площадке клуба «Валдай» заявил, что Россия не намерена нападать на Украину.