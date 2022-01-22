Салехард, 22 января, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Двухкомпонентная вакцина «Спутник М» поступила на окружной склад в Ноябрьске (Ямал). Об этом сообщает окружной оперштаб.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

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Этот препарат предназначен для подростков. Пока регион получил 480 доз.

Вакцинацию смогут пройти граждане возрастом от 12 до 17 лет. Прививаться они будут добровольно, на основании письменного заявления одного из законных представителей.