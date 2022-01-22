Пермь, 22 января, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Пермском крае в тяжёлом состоянии госпитализированы 162 пациента с COVID-19. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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80 из них подключены к аппаратам ИВЛ, добавили в структуре.

Всего в крае обнаружено уже 169 004 носителя коронавируса. Скончались от COVID-19 уже 7709 человек.