Берн, , 16:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку укорил журналистов в ходе встречи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом, из-за того, что представители СМИ не успели заснять его рукопожатие с главой Швейцарской Конфедерации. Переговоры состоялись в Женеве 21 января.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Лавров в Швейцарии вёл переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по стратегической стабильности. Нельзя сказать, что переговоры увенчались успехом. После этих переговоров он также встретился с президентом Швейцарии.

Как это обычно бывает на подобных переговорах, представители двух стран пожали друг другу руки для того, чтобы представители СМИ могли запечатлеть этот момент. Однако в этот раз они замешкались и не успели.

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — сказал Лавров с улыбкой.

Президент Швейцарии также посмеялся над шуткой Лаврова. После этого Лавров и Кассис снова пожали друг-другу руки и на этот раз журналисты успели сфотографировать данный момент.

В ходе переговоров президент Кассис подчеркнул, что Швейцария придерживается мнения о том, что европейской безопасности нужно добиваться путем инклюзивного диалога.