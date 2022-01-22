Скопье, 22 января 2022, 16:09 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским вопросам Боян Маричич 21 января провел встречу с послом США в Скопье Кейт Мари Бирнс. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni со ссылкой на секретариат Северной Македонии по европейским делам.

Скопье, Северная Македония, мост
Скопье, Северная Македония, мост
Pudelek

Маричич заверил Бирнс в том, что Северная Македония продолжает реформы, нацеленные на евроинтеграцию, однако стране уже сейчас нужны ясные и надежные гарантии европейского будущего.

Македонский министр рассказал послу о том, как будут сформированы рабочие группы для переговоров с Болгарией на предстоящем совместном заседании правительств. Ожидается, что переговоры позволят Северной Македонии добиться отмены болгарского вето на переговоры о вступлении в Евросоюз.

В ответ Бирнс Заверила Маричича в том, что США продолжат поддерживать евроинтеграцию Северной Македонию.

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