Скопье, 22 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским вопросам Боян Маричич 21 января провел встречу с послом США в Скопье Кейт Мари Бирнс. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni со ссылкой на секретариат Северной Македонии по европейским делам.

Pudelek Скопье, Северная Македония, мост

Маричич заверил Бирнс в том, что Северная Македония продолжает реформы, нацеленные на евроинтеграцию, однако стране уже сейчас нужны ясные и надежные гарантии европейского будущего.

Македонский министр рассказал послу о том, как будут сформированы рабочие группы для переговоров с Болгарией на предстоящем совместном заседании правительств. Ожидается, что переговоры позволят Северной Македонии добиться отмены болгарского вето на переговоры о вступлении в Евросоюз.

В ответ Бирнс Заверила Маричича в том, что США продолжат поддерживать евроинтеграцию Северной Македонию.