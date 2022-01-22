Курган, 22 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Курганской области выявили ещё 104 новых случая COVID-19. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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39 заразившихся коронавирусом обнаружены в Кургане. Госпитализированы 18 человек.

Всего в Зауралье выявили уже 52 658 случаев COVID-19, отметили в оперштабе.