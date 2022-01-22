Скопье, , 16:25 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии из рядов ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Гордана Сильяновска-Давкова 21 января в эфире телепередачи ClickPlus на телеканале TV21 призвала приближенных ушедшего в отставку премьер-министра Зорана Заева албанцев Артана Груби и Буяра Османи покинуть новое правительство страны.

Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии Sdsm.org.mk

По словам Горданы Сильяновской-Давковой, ответственность за политику правительства Заева не может нести исключительно он.

«Это не только персональная ответственность, я говорю о том, что они делят и власть, и ответственность. Как если бы они были близнецами — уходит не только премьер-министр, но и его первый заместитель — Артан Груби.

Если Димитров уходит (бывший заместитель премьер-министра по вопросу евроинтеграции), то должен уйти и Буяр Османи (бывший и нынешний глава МИД Северной Македонии)».

Напомним, с 17 января в Северной Македонии функционирует новое правительство во главе с Димитаром Ковачевски. Албанцы составляют 10 из 21 члена правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Половину мест в новом правительстве Македонии заняли албанцы