Скопье, 22 января 2022, 16:25 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии из рядов ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Гордана Сильяновска-Давкова 21 января в эфире телепередачи ClickPlus на телеканале TV21 призвала приближенных ушедшего в отставку премьер-министра Зорана Заева албанцев Артана Груби и Буяра Османи покинуть новое правительство страны.
По словам Горданы Сильяновской-Давковой, ответственность за политику правительства Заева не может нести исключительно он.
Напомним, с 17 января в Северной Македонии функционирует новое правительство во главе с Димитаром Ковачевски. Албанцы составляют 10 из 21 члена правительства.
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