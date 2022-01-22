Берлин, 22 января, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В ходе онлайн-съезда германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) был избран новый председатель этой консервативной политической силы. Съезд прошел сегодня, 22 января, в онлайн-режиме, трансляция шла в прямом эфире телеканала Phoenix.

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Новым лидеров ХДС был избран политик Фридрих Мерц. В своей предвыборной речи Мерц довольно жестко атаковал канцлера Германии социал-демократа Олафа Шольца. Он обвинил действующего канцлера в бездействии на фоне развивающегося кризиса в сфере безопасности в Европе.

Мерц указал, что Шольц до сих пор так и не совершил визит в Москву, и не съездил в Вашингтон, куда его уже приглашали. При этом новый глава ХДС указал, что любой из его предшественников, начиная с середины 70-х годов прошлого века, активно участвовал бы в международном урегулировании, выдвигал бы инициативы и общался бы с международными партнерами, чего Шольц, по мнению Мерца, не делает.

Победив на выборах главы ХДС, Мерц стал третьим главой этой партии после того, как Ангела Меркель в 2018 году ушла с поста лидера этой политической силы, занимая его 18 лет. Стоит отметить, что Мерц два раза до этого пытался стать лидером ХДС, но оба раза проигрывал, сперва Аннегрет Крамп-Карренбауэрв декабре 2018 года, а затем Армину Лашету — в январе прошлого года.