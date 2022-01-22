Краснодар, 22 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Первомайский райсуд Краснодара арестовал Алексея Щетинина — TikTok-блогера — по обвинению в убийстве мужчины и ранении сотрудников полиции. Об этом передет пресс-служба суда.

Gorspravka09.ru Суд

В отношении 44-летнего жителя Темрюкского района возбуждены несколько уголовных дел о разбойном нападении и убийстве жителя станицы Ахтанизовской (ч.1 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ), применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции в Анапе (ч.2 ст.318 УК РФ).

Скандальный блогер былзадержан в одной из саун Краснодара.