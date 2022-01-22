Астана, 22 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. 782 человека арестованы по уголовным делам, возбужденным после массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 22 января сообщил замначальника первой службы генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

По его словам, следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, в том числе 45 по актам терроризма, 36 по массовым беспорядкам, 15 по фактам убийств. Также расследуются дела по фактам краж, грабежей, хищения оружия.

«По этим делам задержаны 970 подозреваемых, из них 782 взяты под стражу, 29 определен домашний арест», — добавил он.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что общее число возбужденных уголовных дел по результатам данных событий — 1822.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного роста цен на сжиженный газ.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.

Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января. В республике иностранных военных уже нет.