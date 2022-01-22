Томск, 22 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки от COVID-19 излечились 491 пациент. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 59 078 жителей региона.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 64 586 — за сутки диагноз подтвердился у 148 жителей. Жертвами COVID-19 стали 694 человека.