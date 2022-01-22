Дуров раскритиковал Банк России за идею запрета криптовалют
Москва, 22 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что запрет криптовалют в России, который предлагает осуществить Банк России, приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит отрасль высокотехнологичных специалистов в целом. Об этом Дуров написал сегодня, 22 января, в своем телеграм-канале.
Дуров пишет, что запрет криптовалюты в России, предложенный Центробанком, неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.
На сегодняшний день, по мнению Дурова, Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и может стать одним из крупных игроков новой экономики при «вдумчивом регулировании».
В качестве примеров такого «вдумчивого регулирования» Дуров привел Украину и Узбекистан, которые, по его мнению, принимают «прогрессивные законы» в сфере блокчейна, для того чтобы не «остаться на обочине технологического и экономического прогресса».
Дуров считает, что технология блокчейн, а также криптовалюты со своими распределенными реестрами в скором будущем сменят централизованные финансовые системы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России выдвинул инициативу фактически полностью запретить криптовалюты в России. Предлагается запретить как майнинг, так и обращение, а также обмен криптовалют в российской юрисдикции.