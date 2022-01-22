Красноярск, 22 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 27 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего в регионе за время пандемии жертвами COVID-29 стали 9251 пациентов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 179 963. За минувшие сутки выявлен 431 новый носитель. Наибольший прирост зафиксирован в городах Красноярск, Ачинск и Норильск.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 164 368 человека, в том числе 399 за последние сутки.

«Под медицинское наблюдение взято 1 483 контактных человека. Проведено тестов на коронавирус всего 4 737 013, из них за последние сутки 10 236», — добавили в региональном оперштабе.