Иркутск, 22 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 22 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7450 человек, причём 18 из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 164 618 (+542 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

За последнее время это рекордный показатель. Госпитализированы 1995 (+53 за сутки).

В то же время излечились 152 278 пациента (+204 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 600 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2).

Читайте также: В Приангарье отмечен существенный рост числа заражений коронавирусом