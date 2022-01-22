Ханты-Мансийск, 22 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Югре от COVID-19 излечились уже 93 699 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в регионе выявили ещё 947 заразившихся коронавирусом. Пневмонию выявили у 34 из них, а симптомы ОРВИ — у 897.

Всего с начала пандемии лабораторно подтвердили 101 098 случаев заражения. Скончались от ковида 2128 человек