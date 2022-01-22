Омск, 22 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Омской области зарегистрировано 12 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего жертвами COVID-19 в регионе за время пандемии стали 3415 человек.

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За сутки выявлено 537 новых носителей, что вдвое превышает показатели недельной давности. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 136 343.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 128 074 пациентов, в том числе 435 за последние сутки.