Салехард, 22 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО на утро 22 января насчитывалось 250 госпитализированных с COVID-19 и внебольниччными пневмониями. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее их было 237 человек. Всего в регионе обнаружили уже 64 145 носителей коронавируса.

Выздоровели 60 262 пациента, а скончались от ковида уже 976.