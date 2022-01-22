Пекин, , 11:02 — REGNUM Новая китайская ракета-носитель «Чанчжэн-8» доставлена на космодром «Вэньчан» на острове Хайнань на юге Китая для подготовки к старту. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на данные Китайского исследовательского института ракетной техники.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн» Ceeseven

Составные части нового носителя доставлены на космодром по морю из портового города Тяньцзинь, где расположен производственный комплекс. На стартовой площадке специалисты проведут общую сборку ракеты-носителя и предстартовые испытания.

Старт ракеты планируется на конец февраля или начало марта текущего года. Предстоящий запуск станет вторым стартом ракеты этой серии.

«Чанчжэн-8» является самой молодой серией ракет-носителей семейства «Чанчжэн». Первый испытательный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-8» был проведён в декабре 2020 года.

Эти носители будут использоваться для выведения полезной нагрузки до 4,5 тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Отмечается, что ракеты серии «Чанчжэн-8» помогут удовлетворить растущий спрос на запуски коммерческих спутников.

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