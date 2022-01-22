Кызыл, 22 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 744. За минувшие сутки выявлено 150 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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«Из 150 заболевших мужчин — 61, женщин — 89. По возрасту: детей до 17 лет — 96, от 18−49 лет — 38, 50−64 лет — 13, старше 65 лет — 3. Работников образования — 27, здравоохранения — 2», — отметили в ведомстве.

По состоянию на 22 января, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 447 пациентов, в том числе 80 детей и 55 беременных женщин. Состояние 46 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда к настоящему времени составила 87,6%.