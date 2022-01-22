Челябинск, 22 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 вылечились уже 142 325 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Всего за весь период пандемии в регионе подтвердили 153 748 случаев заражения коронавирусом. 21 января инфекцию обнаружили у 552 человек, в том числе у 52 школьников.

Больных COVID-19 насчитывается 3691 человек. А скончались от ковида ещё восемь граждан.