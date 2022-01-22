Улан-Удэ, 22 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Бурятии на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 занятость коечного фонда в стационарах выросла незначительно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, к 22 января занято 893 коек из 1128 или 79,2%.

Рыбинск-40 Палата коронавирусного стационара

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«В отделениях реанимации находятся 102 пациента (из них старше 65 лет — 47), на ИВЛ — 47 пациентов (из них старше 65 — 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 33», — отметили в оперштабе.

При этом число пациентов на амбулаторном лечении за последнюю неделю выросло в полтора раза — до 2485.

Скончались от COVID-19 за сутки семь человек, один из которых был в возрасте меньше 65 лет. Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за весь период пандемии достигло 2564.