Горно-Алтайск, 22 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 592 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число случаев инфицирования достигло 25 923. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 52 человек. Коронавирус выявлен у жителей Майминского (+16), Усть-Канского (+9), Чемальского (+8) и других районов, а также Горно-Алтайска (+6).

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 27, за весь период — 23 669. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1040, за весь период — 366 157», — добавили в оперштабе.