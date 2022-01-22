Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Intel инвестирует $20 млрд в строительство двух заводов по производству электронных компонентов, компания разместит новые предприятия на территории штата США Огайо. Об этом 20 января сообщает газета The New York Times.

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Заводы будут построены около города Колумбус, предполагается, что непосредственно на них будут работать около 3 тыс. человек, при этом к строительству будут привлечены 7 тыс. человек. Президент США Джо Байден назвал новость об инициативе «переломным моментом» и похвалил Intel за принятое решение.

Напомним, в мире сохраняется дефицит электронных компонентов. Ранее Джо Байден заявил, что Конгресс США должен одобрить законодательную инициативу, в рамках которой государство выделит средства в размере $52 млрд на развитие производства полупроводников в США.

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