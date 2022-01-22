Цзюцюань, Китай, 22 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Грузовой железнодорожный маршрут между крупным экспортным центром городом Сучжоу на востоке Китая и столицей Лаоса Вьентьяном был открыт 12 января, сообщает агентство Синьхуа.

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Поезд, перевозящий такие товары, как ЖК-дисплеи и автозапчасти, общей стоимостью около 50 млн юаней ($7,85 млн), отправился из Сучжоу 12 января и прибыл и во Вьентьян спустя семь дней 19 января, сообщает компания Suzhou International Train Freight Co., Ltd.

«В будущем ожидается, что железнодорожные грузовые поезда Китай-Лаос будут курсировать еженедельно и станут стабильным международным каналом логистики», — сказал генеральный директор компании Suzhou International Train Freight Co., Ltd Чжан Фань.

Это первый грузовой поезд Сучжоу-Вьентьян после начала эксплуатации железной дороги Китай-Лаос протяженностью 1035 км, которая была открыта для движения поездов 3 декабря 2021 года.