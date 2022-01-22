Афины , 22 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Два случая варианта BA.2 штамма коронавируса «Омикрон» зарегистрированы в Греции у пассажиров в аэропорте в Афинах, передает телеканал Skai.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Результаты генетического анализа получены 20 января. Как заявил преподаватель молекулярной биологии Торонтского университета Яннис Прассас, еще нет данных о том, какую роль сыграет новый вариант коронавируса. Он призвал не паниковать и не бояться новой субмутации, пишет ИА Красная Весна.

Напомним, новая ветвь штамма «Омикрон» выявлена в 40 странах и уже доминирует в Дании. На современных ПЦР-тестах ветвь BA.2 определяется как коронавирус, но не опознается как вариант «Омикрон» ‑ и ее назвали невидимой.

В связи с появлением в мире штамма «Омикрон» минздрав Греции решил ввести строгие ограничения на въезд в страну из стран Южной Африки. В конце декабря «Омикрон» стал доминирующим и вызвал новые рекорды в статистике заражений.