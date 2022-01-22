Вашингтон, 22 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Власти США просят Российскую Федерацию не придавать огласке письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Ещё в начале российско-американских переговоров о стратегической стабильности МИД РФ обнародовал предложения Москвы, которые содержали гарантии ряд обязующих положений. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации и отказаться от размещения серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Власти США и их сателлиты после первоначального рассмотрения документа устно ответили, что практически все эти предложения являются для них неприемлемыми. Тем не менее на дальнейшие переговоры Вашингтон пошел. В ходе переговоров Москва затребовала письменный ответ на свои предложения. Сперва представители американских властей высказывались в том ключе, что письменного ответа не будет. Однако теперь, после переговоров госсекретаря Блинкена с министром иностранных дел РФ Лавровым в Женеве, стало известно, что США могут дать письменный ответ.

По данным источников издания, США считают важным дать письменный ответ, так как его может прочитать президент России Владимир Путин. Но в Вашингтоне не хотели бы, чтобы этот письменный ответ был опубликован, хотя и допускают, что Кремль может это сделать, ведь российские предложения были опубликованы сразу.