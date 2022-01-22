Симферополь, 22 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах — глава ВМС ФРГ — считает, что в состав Украины Крым не вернется никогда. Об этом он заявил на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется… это факт», — сказал Шенбах, передаетRT.

Ранее вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что РФ «в любом случае» не вернет Украине Крым, при этом санкции ЕС приносят один лишь вред.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 г., на котором за такое решение проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».