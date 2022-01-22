Верона, Италия, 22 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Верона» переиграл команду «Болонья» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Игра проходила на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыли гости голом форварда Риккардо Орсолини (14-я минута), однако последовавшие за этим мячи хозяев в исполнении нападающего Джанлуки Капрари (38-я) и хорватского форварда Николы Калинича (85-я) принесли победу «Вероне».

Отметим, по итогам матча в активе «Вероны» стало 33 очка, в результате чего команда смогла подняться на девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Болоньи» 27 очков и тринадцатое место.