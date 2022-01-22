Зеленский счел «чрезмерными» планы США по эвакуации дипломатов
Вашингтон, 22 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Реализация планов США эвакуировать своих дипломатов из Киева из-за ситуации вокруг Украины станет «чрезмерной реакцией» на происходящие события, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом передал телеканал CNN со ссылкой на свой источник.
По информации журналистов, Зеленский сообщил о своем мнении в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который посещал Киев 20 января. В CNN не уточнили, как глава Госдепартамента отреагировал на слова украинского лидера. В репортаже также отмечается, что эвакуация, предположительно, начнется уже через несколько дней.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Энтони Блинкен провел телефонный разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и обсудил с ним укрепление обороноспособности Украины.