Чита, 22 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 98 758 (+247 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Вместе с тем 91 328 пациентов (+414 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2326 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 73 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 23 пациента подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за последние сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё шестеро человек