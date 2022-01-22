Калуга, 22 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрированы на территории Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша 21 ноября в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он не уточнил точное число носителей этой разновидности SARS-CoV-2. Вместе с тем Шапша отметил, что количество фактов заражения коронавирусом в области увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Мордовии обнаружили первых в регионе носителей штамма «Омикрон». Зампред правительства республики Галина Лотванова заявила, что речь идет о 15 пациентах.