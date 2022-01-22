Токио, , 06:43 — REGNUM Предварительную оценку ущерба, нанесённого рыболовной отрасли в результате извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга, сделали в Японии. Об этом 21 января сообщает агентство Jiji Press.

Цунами в Японии Lagranepoca.com

Цунами, вызванное извержением подводного вулкана, было зафиксировано в десяти префектурах Японии. Высокой волной опрокинуло 37 рыболовецких судов в пяти префектурах. Кроме того, цунами спровоцировало массовую гибель рыбы.

В юго-западной префектуре Миядзаки на ферме по выращиванию ставриды погибло около 70 тыс. особей, рыба была предназначена для дальнейшего выращивания тунца. В префектуре Окинава волной было смыто в море около 20 тонн водорослей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Японии обещало приложить все усилия, для оказания помощи жителям Королевства Тонга, пострадавшим от извержения подводного вулкана и последующих цунами.

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